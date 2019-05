Trump avalia que Boris Johnson seria premier britânico 'excelente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na noite desta sexta-feira que o ex-ministro britânico das Relações Exteriores Boris Johnson seria um premier "excelente", dois dias antes de sua visita de Estado ao Reino Unido.

Ao ser entrevistado pelo jornal britânico The Sun sobre os 12 aspirantes ao cargo de Theresa May, que abandonará Downing Street no próximo dia 7 de junho após não ter conseguido encaminhar o Brexit, Donald Trump declarou: "Boris faria um ótimo trabalho. Acredito que seria excelente".