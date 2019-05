Instalações fronteiriças nos EUA sofrem com 'superlotação perigosa'

Relatório do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos (DHS) alerta nesta sexta-feira sobre a "superlotação perigosa" nas instalações de acolhida de imigrantes recém-chegados, em El Paso, Texas.

O documento indica que a saúde e a segurança dos imigrantes e dos funcionários de Aduanas e Proteção Fronteiriça (CBP) dos Estados Unidos estão ameaçadas. Em algumas salas há cinco vezes mais pessoas que o total planejado.

"Nos preocupa que a superlotação e a detenção prolongada representem um risco imediato para a saúde e a segurança, não apenas os detidos, mas também de agentes do DHS", afirma o relatório.

Os inspetores descobriram que, no começo de maio, o Centro de Processamento de El Paso do Norte colocou 155 pessoas em uma cela com capacidade máxima para 35, e outras 41 em um quarto para oito.

Os espaços limitados dificultaram a separação dos detidos com doenças infecciosas, destaca o documento.

"Também observamos presos que ficavam de pé nos banheiros para ganhar espaço para respirar, limitando assim o acesso aos banheiros".

O distrito de El Paso da CBP experimenta alguns dos fluxos mais altos de imigrantes, parte dos mais de 100.000 que atravessam mensalmente a fronteira entre México e Estados Unidos.

"A gestão da Patrulha Fronteiriça no local disse que existe uma preocupação constante de que as crescentes tensões entre os detidos possam se tornar violentas", alerta o texto.