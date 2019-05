De vampiro a morcego: Robert Pattinson será o novo Batman?

Robert Pattinson, protagonista da saga Crepúsculo, está em negociações para interpretar o Batman em um novo filme da Warner que será lançado em 2021.

"Posso confirmar que estamos em negociações", disse à AFP uma porta-voz do estúdio.

O site especializado Variety dá como certa a contratação do ator de 33 anos, que vestirá a capa e máscara do cavaleiro da noite em um filme que será intitulado "The Batman" e será dirigido por Matt Reeves, responsável de duas sequelas de "Planeta dos Macacos"

O ator Nicholas Hoult também estava sendo considerado para o papel, indicou o meio.

A filmagem deve começar neste verão boreal e a estreia está prevista para junho de 2021.

Pattinson, que alcançou a fama como o vampiro adolescente Edward Cullen na saga "Crepúsculo", se concentrou nos últimos anos em fazer cinema independente.

Protagonizou recentemente o filme de ficção científica "High Life", da diretora francesa Claire Denis, que foi aclamado pela crítica.

Também trabalhou em "The Lighthouse", uma fantasia de terror que teve boa recepção no Festival de Cannes.

Como Batman, Pattinson substituirá Ben Affleck, que interpretou o papel de Bruce Wayne em 2016 no filme "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" e em "Liga da Justiça", de 2017.