Ex-presidente afegão anuncia por erro trégua dos talibãs

O ex-presidente afegão Hamid Karzai anunciou por erro no Facebook, nesta sexta-feira (31), que os talibãs haviam declarado um cessar-fogo, uma afirmação rapidamente desmentida pelo movimento insurgente.

"O ex-presidente Hamid Karzai se alegra pelo anúncio de trégua do movimento talibã por ocasião do Eid e saúda sua decisão. O ex-presidente deseja que o governo afegão faça o mesmo e anuncie um cessar-fogo" declarou Karzai em sua conta de Facebook.

Minutos depois, os talibãs desmentiram o anúncio e lembraram Karzai de que essa mensagem era do ano passado, quando os rebeldes anunciaram um histórico cessar-fogo pelo Eid al-Fitr, a Festa do Fim do Jejum no final do Ramadã.

A festa será celebrada na semana que vem.

Muitos meios de comunicação locais retomaram o anúncio, sobretudo, tendo em conta que Karzai e outros opositores afegãos tinham acabado de se reunir com altos responsáveis talibãs em uma conferência em Moscou.

Ambas as partes saíram da reunião garantindo que haviam alcançado "grandes progressos", mas sem anunciar uma trégua.

"Esclarecimento. Uma mensagem de áudio sobre um cessar-fogo causou muito barulho nas redes sociais. Não se trata de uma nova mensagem, mas do anúncio de trégua do Eid do ano passado. Esperamos que os meios de comunicação e os usuários de redes sociais não tenham se sentido enganados", reagiu o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Muyahid.

Contatado pela AFP, o porta-voz de Karzai reconheceu o erro.