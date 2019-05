México fez fortuna e levou vantagem sobre EUA por décadas, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter nesta manhã para criticar o México, após na noite de ontem ter anunciado a intenção de tarifar produtos do país por sua suposta incapacidade de conter o fluxo de imigrantes ilegais. "O México tem tirado vantagem dos Estados Unidos há décadas", afirmou Trump, citando como culpados a oposição do Partido Democrata e as leis imigratórias americanas. "O México faz uma fortuna em cima dos EUA há décadas, eles podem resolver esse problema facilmente. Chegou a hora de que eles finalmente façam algo!", escreveu.



Trump ainda disse que, para não pagar tarifas caso elas comecem a subir, as companhias acabarão por deixar o México, "que tomou 30% de nosso setor automotivo, e voltarão para os EUA". Segundo ele, o governo do México precisa retomar o controle do país dos narcotraficantes. "A tarifa diz respeito a interromper as drogas, bem como os ilegais", afirmou.



De acordo com Trump, 90% das drogas que chegam aos EUA passam pelo México. Ele também disse que seu país possui um déficit de US$ 100 bilhões com o México e que é preciso mudar isso.