Brasil tem primeira queda do desemprego em quatro meses

O índice de desemprego no Brasil caiu para 12,5% no período entre fevereiro e abril, contra 12,7% em janeiro-março, a primeira queda após três meses de forte alta - de acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (31).

O índice de desemprego é um pouco melhor do que a previsão de 12,6% de 25 analistas consultados pelo jornal Valor.

O número de 13,4 milhões de desempregados em janeiro-março caiu para 13,2 milhões em fevereiro-abril, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado pode representar um certo alívio para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governo enfrenta uma rápida erosão da atividade econômica e dos índices de confiança dos mercados, que deram um forte apoio na campanha eleitoral.

O IBGE anunciou na quinta-feira que o PIB do Brasil registrou contração de 0,2% no primeiro trimestre do ano em comparação ao trimestre anterior - o primeiro retrocesso desde o fim 2016.