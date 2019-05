EUA proíbem uso de sistema de comércio com Irã

O governo americano disse que vai adotar sanções contra países que usarem o Instrumento de Apoio às Trocas Comerciais (Instex, nas siglas em inglês).



O mecanismo da União Europeia, criado em janeiro, permitiria transações bilaterais com o Irã contornando as sanções dos EUA, reimpostas com a saída unilateral de Washington do Plano Conjunto de Ação Integral (JCPOA), o acordo nuclear iraniano.



O mecanismo busca legitimar o comércio com o Irã em meio às sanções contra o Irã. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.