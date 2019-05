Filipinas devolve toneladas de lixo ao Canadá

O governo das Filipinas enviou de volta ao Canadá toneladas de lixo que recebeu há vários anos e que foram objeto de intensa disputa bilateral, no momento em que vários países do sudeste da Ásia afirmam que não pretendem servir como os depósitos de lixo do Ocidente.

Após uma longa campanha para que o Canadá aceitasse o lixo de volta, o presidente filipino, Rodrigo Duterte, decidiu na semana passada ordenar o envio imediato da carga.

No total, 69 contêineres viajam a bordo do cargueiro que partiu de Subic Bay, puerto do noroeste de Manila, rumo ao Canadá.

A Malásia anunciou há alguns dias que vai devolver 450 toneladas de resíduos plásticos a vários países, incluindo Austrália, Bangladesh, Canadá, China, Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.

Durante muito tempo, China aceitou o resíduos plásticos de todo o planeta, mas no ano passado interrompeu o processo, alegando preocupações ambientais.

Vários países do sudeste da Ásia ocuparam o espaço deixado pela China, mas agora estão voltando atrás na decisão.

