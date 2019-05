Comunicado do Business Wire :CEMEX, S.A.B. de C.V.

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (NYSE: CX) anunciou hoje que concluiu com sucesso a implantação da sua plataforma CEMEX Go, definindo a base para um padrão superior de serviço ao cliente no setor global de materiais de construção. A CEMEX está comprometida com o desenvolvimento proativo de produtos inovadores e soluções avançadas para ajudar a atender às necessidades comerciais dos clientes. O sucesso contínuo da CEMEX Go é um testemunho do compromisso voltado aos clientes da empresa e o foco sem descanso na inovação e melhoria contínuas.

Fernando A. Gonzalez, diretor executivo da CEMEX, comentou: "Estamos incrivelmente orgulhosos da nossa visão em fornecer uma experiência superior ao cliente alimentada pela tecnologia digital que foi implantada junto aos clientes do mundo todo. CEMEX Go comprovou ser um ponto de inflexão, uma ferramenta essencial e estabelecida para os nossos clientes, acessível em qualquer lugar, a qualquer momento, para ajudá-los a gerenciar seus negócios com maior eficiência".

Gonzalez acrescentou: "E não iremos parar aqui. Ainda estamos somente nos estágios iniciais da transformação digital contínua na CEMEX para fornecer aos clientes uma experiência omnicanal sem paralelo e para reinventar o setor de materiais de construção desde a base. Continuaremos com a evolução da CEMEX Go para continuar melhorando o serviço que oferecemos aos nossos clientes".

Marcos significativos da CEMEX Go alcançados até o presente incluem:

-- Agora disponível em 21 países.

-- 96% dos clientes recorrentes da empresa estão usando a CEMEX Go.

-- 45% das vendas globais totais são processadas por meio da CEMEX Go.

-- Mais de 500.000 pagamentos completados usando a plataforma em base anualizada.

-- 1,5 milhões de entregas usando o CEMEX Go em base anualizada.

A CEMEX Go é uma solução digital avançada, transformadora que automatiza os fluxos de trabalho dos pedidos até o pagamento, permitindo que os clientes da CEMEX comprem produtos, rastreiem as entregas e gerenciem pedidos de modo perfeito, em tempo real. A plataforma cria uma experiência do cliente superior em comparação com qualquer coisa que tiver sido oferecida no passado e é a única plataforma do seu tipo no setor global de materiais de construção. Além disso, a CEMEX Go continua transformando o papel da equipe de vendas da empresa, permitindo que eles dediquem mais tempo a atender melhor os clientes.

Com a CEMEX Go, os clientes podem controlar todos os aspectos do seu relacionamento comercial com a CEMEX, empoderando-os com autoconfiança e controle completo dos seus pedidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a CEMEX Go é uma solução digital totalmente segura e confiável que torna a vida dos clientes mais fácil, oferece acesso rápido às informações detalhadas e fornece análise em profundidade e informações comerciais, permitindo que eles tomem decisões mais informadas e agilizem a sua experiência.

A CEMEX Go é um projeto de P&D;, inovação e desenvolvimento de negócios da CEMEX desenvolvido pela sua rede de colaboração de P&D;, gerenciado pelos Centros de Pesquisa da CEMEX, com sede na Suíça.

A CEMEX é uma empresa global de materiais de construção que oferece produtos de alta qualidade e serviços confiáveis. A CEMEX tem uma rica trajetória de melhoria do bem-estar daqueles a quem atende por meio de soluções inovadoras, avanços de eficiência e esforços no setor de construção para a promoção de um futuro sustentável. Para obter mais informações sobre a CEMEX, visite www.cemex.com

Siga-nos no: facebook.com/cemex, twitter.com/cemex, instagram.com/cemex/, youtube.com/cemex

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e informações que estão necessariamente sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais, desempenhos ou realizações da CEMEX ou do projeto aqui descrito sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos neste comunicado, incluindo não satisfazer todas as condições de fechamento costumeiras. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializem, ou se as suposições subjacentes forem incorretas, os resultados reais podem ser materialmente diversos daqueles descritos aqui. A CEMEX não assume obrigação de atualizar ou corrigir as informações contidas neste comunicado à imprensa. A CEMEX não é responsável pelo conteúdo de sites ou páginas de terceiros indicadas ou acessíveis através desse comunicado à imprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005897/pt/

Relações com a mídia Jorge Perez +52 (81) 8888-4334 mr@cemex.com

Relações com o investidor Eduardo Rendon +52 (81) 8888-4256 ir@cemex.com

Relações com analistas Lucy Rodriguez +1 (212) 317-6007 ir@cemex.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.