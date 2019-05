R.Kelly sofre mais 11 denúncias de crimes sexuais nos EUA

Os promotores de Chicago apresentaram nesta quinta-feira mais 11 denúncias por crimes sexuais contra a estrela do R&B; R.Kelly, mas o advogado do cantor afirma que são parte de um caso antigo.

Kelly já foi denunciado por outros 10 crimes sexuais em fevereiro passado, por quatro mulheres.

Segundo o advogado Steve Greenberg, as últimas denúncias têm relação com uma acusação feita há dez anos e não envolve os atuais casos.

"Estas são as mesmas condutas denunciadas de maneira diferente, envolvendo a mesma suposta vítima, no mesmo período de tempo e sobre os mesmos fatos", disse Greenberg no Twitter. "Não muda nada".

Atualmente em liberdade sob fiança, Kelly comparecerá ao tribunal no dia 6 de junho sobre as novas denúncias, segundo a imprensa americana.