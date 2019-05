Bolsonaro continua sendo 'incógnita' sobre Mercosul, diz ex-chanceler de Macri

A ex-ministra de relações internacionais da Argentina, Susana Malcorra, avalia como uma "incógnita" a posição do governo Jair Bolsonaro em relação ao Mercosul. A ex-chanceler do governo Maurício Macri notou, porém, que há alguns sinais positivos que vieram da recente reunião entre os presidentes dos dois países.



Susana Malcorra reconhece que há espaço para eventual revisão nos parâmetros do bloco. "Como instituição, creio que necessita de revisão no Mercosul, mas o problema é em que sentido seria essa revisão, se aprofundaria ou enfraqueceria a integração entre os países participantes", enfatizou a ex-ministra da Argentina.



Sobre a visão do governo Bolsonaro em relação às alianças e o mapa geopolítico da América Latina, a ex-chanceler disse que há no Brasil uma elite de inteligência do setor público e privado que conhece profundamente as mudanças e compreende a integração na região.



"A pergunta é se estão usando ou não", respondeu a ex-ministra da Argentina, acrescentando que sobre esse ponto não poderia comentar.



*A repórter viajou a convite do Santander Brasil