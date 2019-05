Comunicado do Business Wire :Areu Bros. Studios

A Câmara Mundial de Comércio (World Chamber of Commerce, WCC) anunciou Ozzie Areu, fundador e diretor executivo da Areu Bros. Studios e membro do Conselho Consultivo da WCC, como o ganhador dos Prêmios Global Cultural Hero (Herói Cultural Global) e Outstanding Georgia Citizen (Cidadão Insigne da Georgia) deste ano. A cerimônia será realizada na Cúpula Empresarial e Humanitária II (Business and Humanitarian Summit II) da WCC, na quinta-feira, 30 de maio de 2019, das 13h30 às 16h30 no Capitólio do Estado da Geórgia, 206 Washington Street, Atlanta, Geórgia. www.worldchamberc.org

Por mais de uma década, a WCC continua promovendo iniciativas empresariais, culturais e humanitárias. O objetivo deste evento é promover oportunidades de negócios e questões humanitárias para melhorar nossa sociedade, como a "Conscientização sobre o tráfico de seres humanos para manter nossas crianças seguras".

Solange Warner, copresidente do Conselho de Administração e fundadora da WCC, disse: "Ozzie Areu não é somente um pioneiro no campo do entretenimento, mas também é um visionário cultural, interessado em construir pontes na sociedade e unir culturas. Certamente, ele merece receber o Prêmio Global Cultural Hero da WCC".

Beneficiários anteriores incluem dignitários como o ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas e ex-prefeito de Atlanta Andrew Young, o advogado americano e 59º prefeito de Atlanta Kasim Reed e o presidente da Colômbia, Alvaro Uribe.

Ozzie Areu disse: "Sinto-me honrado em receber esses prêmios e, ao mesmo tempo, orgulhoso por ser considerado por uma organização como a Câmara Mundial de Comércio para esses reconhecimentos tão especiais. Apoio integralmente seu trabalho de ajudar no crescimento de empresas em todo o mundo, assim como suas iniciativas sociais para acabar com o tráfico de seres humanos".

Outros premiados e convidados de honra incluem o escritor, ator, produtor e diretor Alex Kendrick, o senador dos EUA Johnny Isakson, a senadora Donzella James, o senador Frank Ginn, o deputado Pedro "Pete" Marin, o embaixador Jose Luis Jacome, cônsul geral do Equador, o embaixador Gandy Thomas, cônsul geral da República do Haiti em Nova York, o cônsul geral da Bélgica William De Baets, do Consulado Geral do Reino da Bélgica, o cônsul geral da Alemanha, a Dra. Heike Fuller, do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, o cônsul geral da Suíça Peter Zimmerli, Sabrina Crawford, fundadora e presidente da Gigi's House Shelter for Human Trafficking Victims Under Age, Linda Blechinger, prefeita da Cidade de Auburn, Vince Williams, prefeito da Cidade de Union City, o cônsul da Dinamarca Chris Smith, do Real Consulado da Dinamarca, o cônsul das Filipinas Ray Donato, do Consulado Geral Honorário da República das Filipinas, Erika Monckeberg, cônsul do Chile, o NBA All Star Dale Davis, presidente da Pro Player Holdings, a embaixadora Lenora Peterson e Jeff Shaw, diretor da Out of Darkness, um ministério do Atlanta Dream Centre.

O evento contará com uma apresentação ao vivo do maestro Juan Ramirez e da Orquestra Sinfônica de Atlanta. O mestre de cerimônia será John Lemley, repórter investigativo/apresentador do "Crime Stories with Nancy Grace", da SiriusXM Satellite Radio.

A WCC gostaria de agradecer aos seus patrocinadores e apoiadores: The Capital Grille Fine Dining, Cromwell Parkes Photography, Crenshaw Heights Productions e o WCC Program.

