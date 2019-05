Departamento do Comércio revisa crescimento americano no 1º trimestre a 3,1%

O crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2019 foi revisado com um leve baixa, em consequência de investimentos empresariais menores que os esperados e de uma revisão em alta das importações, anunciou o Departamento do Comércio.

A expansão da maior economia mundial foi de 3,1% entre janeiro e março, contra a estimativa inicial de 3,2%.

Apesar da revisão, o crescimento no primeiro trimestre de 2019 foi o maior em quatro anos, informou o governo, que ainda deve publicar uma terceira estimativa.