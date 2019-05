Naufrágio de barco de turistas deixa sete mortos e 19 desaparecidos em Budapeste

Sete sul-coreanos morreram e 19 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de turismo no rio Danúbio, diante de Budapeste, na noite desta quarta-feira, informaram as equipes de resgate.

"Sete pessoas foram hospitalizadas em situação estável com hipotermia e sintomas de comoção, e nossos serviços constataram a morte de outras sete pessoas", disse Pal Gyorfi, porta-voz dos serviços de resgate em entrevista coletiva.

A barco transportava 33 sul-coreanos e 19 permanecem desaparecidos, revelou o ministério das Relações Exteriores em Seul.

No barco também se encontravam dois húngaros, membros da tripulação.

Mihaly Toth, porta-voz da empresa proprietária do barco, disse à agência de notícias húngara MTI que a embarcação não tinha problemas técnicos.

"Era um passeio turístico de rotina. Não sabemos o que aconteceu. As autoridades estão investigando. Só sabemos que afundou rápido", declarou Mihaly Toth.

Segundo o canal de televisão M1, o barco de turismo se chocou com outra embarcação, no trecho do rio diante do Parlamento húngaro, por volta das 22H00 local (17H00 Brasília).

Os trabalhos dos mergulhadores a procura dos desaparecidos eram dificultados pela forte corrente provocada pelas chuvas das últimas semanas na região.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, determinou "o emprego de todos os recursos disponíveis" para o resgate, informou seu gabinete.

O acidente ocorreu em uma zona muito popular entre os turistas que viajam pelo rio Danúbio, de onde se pode avistar a cidade e o prédio iluminado do Parlamento.

O barco foi encontrado após várias horas de buscas, próximo à ponte Marguerite, que liga a cidade antiga - Buda - ao distrito de Peste, segundo a imprensa local.

O ministro húngaro da Saúde, Ildiko Horvath, visitou o local para manifestar suas condolências às famílias das vítimas.