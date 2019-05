Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

MPEG LA, LLC anunciou hoje a disponibilidade da Licença de Portfólio de Patentes de Carregamento de Veículos Elétricos ("Licença de Carregamento de EVs" ou "Licença") oferecendo acesso one-stop às tecnologias que fundamentem os padrões mundiais para carregamento CA e CC condutivo, conexão, comunicação e segurança usados nos equipamentos que fornecem carga elétrica aos e para veículos elétricos. Os padrões usados na China, Europa, Índia, Japão e EUA estão incluídos.

"Assim como as licenças one-stop da MPEG LA atenderam às necessidades do mercado para acesso mais eficiente e econômico às tecnologias que introduziram ubiquidade à época dos vídeos digitais", disse Larry Horn, presidente e CEO da MPEG LA, "temos a satisfação de oferecer acesso de baixo custo e eficiente às tecnologias inovadoras na indústria emergente de veículos elétricos, o que permitirá uma adoção ampla de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos interoperável, tão crítica para a sua implantação".

Os proprietários iniciais de patente para a Licença de Carregamento de Veículos Elétricos da MPEG LA sãoGE Hybrid Technologies, LLC; Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.; Robert Bosch GmbH; e Siemens AG.

"Parabenizamos essas empresas pela sua visão, iniciativa e cooperação para tornar possível uma licença conjunta em benefício do mercado mundial de carregamento de veículos elétricos", disse Dan Abraham, Vice-presidente de Ciências e Estratégia Comercial da MPEG LA. "Convidamos outros proprietários de tecnologia de carregamento de veículos elétricos para se juntarem a eles na oferta de acesso one-stop às suas tecnologias que estejam enquadradas nesses padrões por meio da Licença de Carregamento de Veículos Elétricos da MPEG LA".

O acordo de Licença de Carregamento de Veículos Elétricos e um resumo dos termos da Licença podem ser obtidos aqui.

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de propriedades intelectuais essenciais para o carregamento de veículos elétricos para todos, nos mesmos termos e sob uma única licença. Assim, a MPEG LA acolhe todos que acreditem ter patentes essenciais para o padrão de carregamento de veículos elétricos, para submetê-las à avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na licença, se reconhecidas como essenciais. Os proprietários de patentes de carregamento de veículos elétricos podem solicitar uma cópia dos termos e procedimentos que regem as apresentações de patentes aqui.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 90, a empresa foi a pioneira do conjunto de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 20 mil patentes em 90 países, cerca de 250 titulares de patentes e mais de seis mil licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

