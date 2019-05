Ministro das Finanças da Índia quer deixar governo por motivos de saúde

O ministro das Finanças da Índia, Arun Jaitley, pediu em carta ao primeiro-ministro reeleito, Narendra Modi, para não participar do próximo governo devido a complicações de saúde.



O ministro, de 66 anos, tem passado por problemas de saúde nos últimos cinco anos, tendo enfrentado uma cirurgia de transplante de rim em 2018, e seu quadro piorou no início deste ano. Aliado próximo de Modi, Jaitley é considerado o "solucionador de problemas" do governo, defendendo políticas econômicas como a invalidação de cédulas para combater a corrupção e a criação de uma taxa nacional sobre bens e serviços. Fonte: Dow Jones Newswires.