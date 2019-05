Não determinamos em relatório se Trump cometeu ou não crime, diz Mueller

Conselheiro especial dos Estados Unidos, Robert Mueller afirmou que o relatório conduzido por ele sobre a suposta interferência russa na última eleição presidencial americana não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não um crime. Em entrevista coletiva, Mueller disse que um presidente no posto não pode ser acusado, o que iria contra a Constituição do país. "Se tivéssemos a confiança de que o presidente não cometeu um crime, nós teríamos dito isso", afirmou.



Mueller disse que o relatório escrito "fala por si só" e que o escritório especial para a apurar o caso será oficialmente fechado. Com isso, ele também disse que deixará o Departamento de Justiça. Mueller já ocupou anteriormente o comando do FBI.



Ele também afirmou que não acha adequado falar mais sobre o caso à imprensa, por isso não aceitaria perguntas dos jornalistas. O relatório foi concluído em março, após uma investigação de quase dois anos. Ainda segundo Mueller, nenhuma eventual fala dele no Congresso trará material além do que já consta no documento.