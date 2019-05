Comunicado do Business Wire :Truxtun Capital

Com seu produto Wega 3DSA 2.0, a Truxtun Capital alcançou um marco jamais alcançado no setor de pagamentos, lançando a primeira solução de pagamento de autenticação forte multifatorial certificada pela FIDO® amplamente disponível para os consumidores. A fintech com sede em Genebra (Suíça) combina várias tecnologias em um aplicativo móvel, o City Wega, disponível agora no iOS.

A solução de tecnologia de marca branca da Truxtun Capital está alavancando os requisitos de segurança europeus e globais com um processo exclusivo de validação on-line e de identidade. A solução de pagamento Wega desenvolvida pela Truxtun Capital oferece aos clientes produtos de cartões móveis, virtuais e físicos em uma experiência de usuário simples. Cada cliente assume o controle de sua própria identidade digital e perfil de segurança em um telefone celular, enquanto ativa as credenciais de segurança, tais como códigos personalizados, dados biométricos selecionados pelo cliente e um cartão de pagamento seguro compatível com FIDO, EMV e Mastercard.

Forte autenticação do cliente e gerenciamento seguro da identidade do cliente combatem a fraude no pagamento e proporcionam mais confiança nos serviços financeiros.

Ao fornecer ao cliente o controle total dos métodos de autenticação, esta solução, ao mesmo tempo em que reduz a fraude, ajuda os bancos e as instituições financeiras eletrônicas a aumentar o valor e o uso geral do serviço. O uso típico do cliente inclui acesso seguro a aplicativos e serviços financeiros, acesso a saldos de contas bancárias, transferências de cartão para cartão, pagamentos de terceiros e muito mais.

Com a tecnologia de marca branca da Truxtun Capital, os prestadores de serviços financeiros podem aproveitar os perfis de identidade e a autenticação forte confiável para garantir a entrega segura de mensagens e documentos aos seus clientes. Cada conta de identidade confiável inclui um repositório seguro de dados (cofre eletrônico) usado para armazenar a documentação pessoal e financeira dos clientes, incluindo os demonstrativos financeiros, comprovantes de pagamento, avisos de transferência e confirmações aprovadas pelos clientes.

O cartão Wega de torcedores do City já está disponível

Este método de pagamento de última geração está disponível atualmente através da parceria Wega da Truxtun Capital com o Manchester City Football Club. Torcedores e interessados podem baixar o aplicativo de iOS "City Wega", disponível no Reino Unido, e solicitar o cartão "Wega City Supporter", equipado com todas as especificações listadas acima, incluindo a tecnologia acústica patenteada. O cartão de pagamento patenteado Wega 3DSA 2.0 com tecnologia acústica é uma solução de ponta para provar que o cartão está presente no momento de qualquer transação digital usando um elemento secreto emitido pelo próprio cartão, um conjunto dinâmico e diferente de notas entregues ao pressionar o logotipo da Mastercard no cartão. O som é único e aceito através do aplicativo móvel Wega para fornecer um comprovante de aprovação da compra, quase exatamente como ao utilizar o cartão no momento da compra. Este recurso está sendo usado atualmente como uma opção para fazer login no aplicativo, mas é destinado a uso futuro na conclusão e validação de compras.

O cartão Wega da Truxtun é certificado pela FIDO, o que significa que foi validado como estando em conformidade com as especificações da FIDO para uma autenticação de consumidor mais simples e criptograficamente segura.

Próximos passos da Truxtun Capital

A Truxtun Capital está realizando um monitoramento contínuo da evolução do mercado e pesquisas sistemáticas de inovação em vários campos, tais como:

-- Autenticação 3DS Secure sem atrito e documentos comprovados de confirmação do cliente

-- Convergência entre as soluções de autenticação de mundo virtual e físico, em uma tentativa de otimizar o uso biométrico e seus componentes

O campo inovador e a análise de inteligência da Truxtun Capital estão sendo alcançados com o único propósito de uma estratégia tecnológica transparente no gerenciamento de identidades e na segurança das informações financeiras.

Patrick Moynier, presidente da Truxtun Capital, disse:

"Estamos muito satisfeitos que o cartão Wega City Supporter, já bem antes da exigência de adaptação às novas regulamentações bancárias introduzidas na Europa para uma forte autenticação de clientes, atenda totalmente a todos os padrões e novos requisitos atuais, oferecendo um produto exclusivo para todos os requisitos regulamentares de PSD2 e RTS (Regulatory Technical Standards), eIDAS e GDPR".

Andrew Shikiar, diretor de Marketing da FIDO Alliance, afirmou:

"A tecnologia acústica da Truxtun apresenta uma maneira inovadora de fornecer autenticação FIDO mais simples e mais forte para os consumidores que fazem transações digitais. Com o cartão Wega agora disponível, os torcedores do Manchester City irão se beneficiar da forte segurança, privacidade e conveniência que a autenticação FIDO oferece".

Sobre a Truxtun Capital

A Truxtun Capital desenvolveu uma solução digital e uma plataforma digital de pagamento de última geração, proporcionando o método de pagamento mais sólido e seguro do mercado. Através do aplicativo City Wega, a Truxtun Capital oferece um Mastercard com certificação FIDO, tecnologia acústica patenteada e recursos de segurança avançados que incluem verificações biométricas - fazendo com que seja praticamente impossível que qualquer pessoa, além de você, acesse sua conta.

Sobre a FIDO Alliance

A FIDO (Fast Identity Online) Alliance [fidoalliance.org] foi formada em julho de 2012 para abordar a falta de interoperabilidade entre tecnologias de autenticação forte e solucionar os problemas que os usuários enfrentam ao ter de criar e lembrar de vários nomes de usuários e senhas. A FIDO Alliance está mudando a natureza da autenticação com padrões para uma autenticação mais simples e mais forte que define um conjunto de mecanismos interoperáveis, escaláveis e abertos que reduzem a dependência de senhas. A autenticação FIDO é mais sólida, mais privada e mais fácil de usar quando se autentica em serviços on-line.

