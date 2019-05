População é extorquida, diz relatório da ONU sobre Coreia do Norte

Os norte-coreanos estão sendo obrigados a pagar subornos para sobreviver no país isolado, onde a corrupção é "endêmica" e a repressão é ampla, disse na terça-feira, 28, o escritório de direitos humanos da ONU em um relatório que o governo da Coreia do Norte rejeitou dizendo ter motivação política.



O relatório afirma que autoridades extorquem dinheiro de uma população que luta para pagar as contas, ameaçando com detenções e processos, em especial os que trabalham na economia informal. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.