Tornados deixam um morto, feridos e milhões sem energia nos EUA

Os moradores Ohio inspecionavam nesta terça-feira (28) as casas e ruas afetadas por enormes tornados que varreram este estado do nordeste dos Estados Unidos, com um saldo de pelo menos uma morte e vários feridos, além de danos e cortes de energia.

Um tornado que passou pela cidade de Dayton deixou 80 mil pessoas sem energia elétrica, informou o vice-chefe dos bombeiros Nicholas Hasford à ABC News.

"Temos casas em ruínas, complexos inteiros de apartamentos destruídos, negócios em toda nossa comunidade, cujas paredes desmoronaram", relatou Hosford.

"Não sei de nenhuma comunidade totalmente preparada para esse tipo de devastação", acrescentou.

Esse foi um dos vários tornados que atingiram na segunda-feira oito estados dos Estados Unidos, possivelmente 52, de acordo com a Administração Nacional Oceanográfica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês).

A única morte registrada até agora é a de um homem de 81 anos em Celina, Ohio, ao norte de Dayton, segundo o prefeito da cidade, Jeffrey Hazel. O homem morreu quando um carro bateu em sua casa.

Hosford disse que um número indeterminado de pessoas em Dayton ficaram feridas.

Ao amanhecer, os socorristas foram de casa em casa em Dayton em busca de vítimas do tornado.

- "Quase como um trem" -

Imagens transmitidas por emissoras de televisão americanas mostraram enormes casas modernas em Celina que foram devastadas.

Em uma estrada ao norte de Dayton, máquinas de neve tiveram de ser usadas para remover galhos e destroços, informou o Departamento de Transportes de Ohio.

Quando ouviu as sirenes de alerta, Kylie Post se refugiou com seu filho em uma banheira e se cobriu com um colchão em sua casa em Celina, que não tem porão.

"A primeira coisa que ouvi foram as sirenes. Então foi quase como se um trem passasse perto de nós por alguns minutos", disse Post ao Cincinnati.com.

A prefeitura de Dayton pediu que os moradores poupassem água, porque as estações de tratamento e de bombeamento estavam sem energia.

"Perdemos energia tanto nas estações de água quanto nas estações de bombeamento, e as equipes de resgate começaram as operações de busca e resgate e remoção de entulho", indicou a conta oficial da prefeitura de Dayton no Twitter.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que os tornados causaram quedas de energia que afetam cerca de cinco milhões de pessoas em Ohio e que áreas do estado enfrentam a possibilidade de inundações, devido ao mau tempo.

Os serviços de emergência estavam cortando linhas de gás e tentando alcançar os moradores presos nos escombros, disseram autoridades do condado de Montgomery.

Pelo menos duas pessoas morreram, e 29 foram hospitalizadas em Oklahoma, depois que um tornado devastou um acampamento de trailers em Reno no fim de semana.

O presidente Donald Trump ofereceu recursos federais no Twitter para ajudar na limpeza.

Outras três pessoas morreram na quarta-feira passada, quando um tornado com ventos de mais de 260 km por hora varreu Jefferson City, no Missouri.