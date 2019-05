Partido do Brexit ganha com 31,6% eleições europeias no Reino Unido

O Partido do Brexit, do eurocético e populista Nigel Farage, ganhou com 31,6% dos votos as eleições ao Parlamento Europeu no Reino Unido - apontam resultados finais divulgados nesta segunda-feira (27).

Os liberais democratas, pró-europeus, chegaram em segundo lugar, com 20,3%; o Partido Trabalhista, com 14,1%; e os Verdes, 12,1%. Os conservadores, da primeira-ministra Theresa May, conseguiram apenas 9,1%, seu pior resultado em eleições nacionais em 200 anos.

Nesta segunda, após o anúncio dos resultados, Farage prometeu uma "reforma global" do sistema político britânico.

"Nossa intenção é fazer política de forma muito, muito diferente", disse ele à imprensa, sem dar detalhes.

"Ao contrário dos outros partidos, não estamos de acordo sobre tudo, mas já é bastante claro que nosso objetivo principal será uma reforma política global deste país", acrescentou, evocando uma reforma da Câmara dos Comuns e do sistema eleitoral.

Nigel Farage, de 55, fracassou seis vezes em sua tentativa de se eleger deputado no Parlamento britânico. Partidário de uma clara ruptura com a União Europeia (UE), mesmo sem acordo, sua única agenda para a eleição de ontem era o Brexit.

"Temos 110.000 partidários registrados (...) e vamos consultá-los diretamente", completou, referindo-se à sua nova forma de fazer política.