O Partido do Brexit do eurocético e populista Nigel Farage ganhou com 31,6% dos votos as eleições ao Parlamento Europeu no Reino Unido - apontam resultados finais divulgados nesta segunda-feira (27).

Os liberais democratas, pró-europeus, chegaram em segundo lugar, com 20,3%; o Partido Trabalhista, com 14,1%; e os Verdes, 12,1%. Os conservadores, da primeira-ministra Theresa May, conseguiram apenas 9,1%, seu pior resultado em eleições nacionais em 200 anos.