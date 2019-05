Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, recepciona Trump via Twitter

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, usou sua conta oficial no Twitter para dar as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O presidente Trump e a primeira-dama chegam ao Japão como os primeiros convidados da nova era "Reiwa"! A TOKYO SKYTREE dá as boas-vindas a essa visita histórica com uma iluminação especial, inspirada pelas estrelas e listras. Akie e eu estamos ansiosos para encontrá-los amanhã", escreveu Abe. A mensagem acompanhada de uma foto da torre japonesa iluminada com as cores da bandeira norte-americana foi retweetada por Trump. O encontro entre os dois líderes deve ocorrer ainda neste sábado (manhã de domingo em Tóquio).



Mais cedo, em sua chegada ao país asiático para visita de quatro dias, Trump afirmou que os dois países estão "trabalhando duro" na negociação de um novo acordo comercial bilateral que beneficiaria ambos, mas fez críticas ao desequilíbrio na balança comercial com o país. "Eu diria que o Japão teve uma vantagem substancial por muitos, muitos anos, mas tudo bem", comentou Trump durante recepção com dezenas de executivos japoneses e americanos na residência do embaixador dos EUA em Tóquio. "Talvez seja por isso que vocês gostam tanto de mim", acrescentou.