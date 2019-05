O filme brasileiro "Bacurau", dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, recebeu neste sábado o prêmio do júri do Festival de Cannes, 'ex aequo' com o francês "Les Misérables".

"Bacurau" narra a história de um pequeno povoado do sertão perseguido por um grupo de assassinos americanos. O filme é visto como uma mensagem de resistência ao atual governo de extrema-direita do Brasil.