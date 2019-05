Veja as 10 últimas Palmas de Ouro de Cannes

Conheça as 10 últimas produções vencedoras da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

2018: "Assunto de Família", do japonês Hirokazu Kore-Eda

2017: "The Square", de Ruben Ostlund (Suécia)

2016: "I, Daniel Blake" de Ken Loach (Reino Unido)

2015: "O refúgio" de Jacques Audiard (França)

2014: "Winter sleep" de Nuri Bilge Ceylan (Turquia)

2013: "Azul é a cor mais quente" de Abdellatif Kechiche (França)

2012: "Amor" de Michael Haneke (Áustria)

2011: "The Tree of life" (A árvore da vida) de Terrence Malick (Estados Unidos)

2010: "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" de Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

2009: "A fita branca" de Michael Haneke (Áustria)