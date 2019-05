EUA estudam mandar mais soldados para o Oriente Médio

Os EUA avaliam a possibilidade de enviar mais soldados para o Oriente Médio para garantir a segurança da região, informou na quinta-feira, 23, o secretário de Defesa, Patrick Shanahan.



O comandante encarregado da região, Kenneth McKenzie, havia solicitado mais tropas em meio à crescente tensão entre os EUA e o Irã. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.