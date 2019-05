Primeira-ministra britânica Theresa May renuncia ao cargo

A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou nesta sexta-feira que deixará o cargo em 7 de junho, para que o Partido Conservador possa escolher um novo líder, que será responsável por concretizar o Brexit, algo que ela não conseguiu fazer.

"Acredito que era correto perseverar, inclusive quando as possibilidades de fracassar pareciam elevadas, mas agora me parece claro que no interesse do país é melhor que um novo primeiro-ministro lidere este esforço", afirmou em um discurso para a imprensa, visivelmente emocionada.