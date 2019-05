Petróleo fecha em baixa em seu pior dia do ano

O petróleo teve seu pior dia do ano nesta quinta-feira, em um contexto de aversão ao risco vinculado à persistente tensão comercial entre Estados Unidos e China.

Em Nova York, o barril de WTI para julho perdeu 3,51 dólares, a 57,91 dólares.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para julho recuou 3,23 dólares, fechando a 67,76.

Estatísticas e comentários divulgados ao longo do dia geraram temor de um menor crescimento da economia mundial, quando as duas maiores potências, China e Estados Unidos, estão envolvidas em uma guerra comercial sem fim à vista.

O panorama "é decepcionante", disse John Kilduff, da Again Capital.