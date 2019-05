Presidente do PSG acusado de corrupção ativa em investigação sobre sede do Mundial de Atletismo

O presidente do canal de televisão BeIn Sports e do Paris SG, Nasser Al-Khelaifi, foi acusado de "corrupção ativa" na investigação relativa às candidaturas de Doha ao Mundial de Atletismo de 2017 e 2019, anunciaram fontes judiciais, confirmando uma informação do jornal Le Parisien.

Al-Khelaifi havia sido declarado testemunha em março no processo judicial aberto em Paris, que também investiga as condições das escolhas das sedes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Rio-2016.

Convocado novamente em 16 de maio pelo juiz Renaud van Ruymbeke, o dirigente catari não compareceu, alegando que estava na final da Copa do Emir do Catar de futebeol, o que provocou sua acusação por correio, de acordo com fontes próximas ao caso.