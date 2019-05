Choque entre rebeldes e exército deixa 44 mortos na Síria

Confrontos entre tropas leais ao presidente sírio, Bashar Assad, e grupos rebeldes deixaram ao menos 44 mortos na terça-feira, 21, na Província de Hama. A ofensiva começou com um carro-bomba em Kafr Nabuda, cidade retomada pelo governo no início do mês. Do total, 26 vítimas pertenciam às tropas leais a Assad. (com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.