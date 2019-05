Ministério Público do Trabalho investigará McDonald's por assédio sexual

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai realizar em 10 de junho, em Curitiba, uma audiência para determinar se dará continuidade a quatro denúncias de assédio sexual em restaurantes da rede de lanchonetes McDonald's, informou à AFP um promotor nesta terça-feira (21).

"O Ministério Publico do Trabalho (MPT) recebeu em 10 de maio denúncias da União Geral dos Trabalhadores (UGT) contra o McDonald's por assédio moral e assédio sexual e instaurou procedimento investigatório", informou o promotor Alberto Emiliano de Oliveira Neto.

No âmbito deste procedimento, será realizada "uma audiência com a presença dos trabalhadores [denunciantes], dos sindicatos e do McDonald's em Curitiba", acrescentou.

A UGT, uma importante central sindical, apresentou um número não informado de denúncias, das quais foram selecionadas quatro, "de trabalhadores e trabalhadoras", para serem examinadas nesta audiência.

"Só depois de ouvir (as partes), o MPT poderá decidir se prossegue ou não" com as denúncias. Neste caso, o expediente ficará a cargo de um tribunal do trabalho.

A McDonald's do Brasil, consultada através de sua operadora de marca Arcos Dorados, informou à AFP que "não tolera nenhuma forma de discriminação ou assédio de qualquer natureza" e "como sempre, está à disposição das autoridades para esclarecer suas práticas".

Nos Estados Unidos, a multinacional enfrenta desde 2016 várias acusações de assédio sexual. Umas 20 foram entregues nesta terça-feira a uma comissão especializada de direito trabalhista.