Frases famosas de Niki Lauda

Milagre de Nürburgring em 1976, Niki Lauda, que faleceu na segunda-feira, tinha um grande senso de humor. A seguir algumas de suas frases mais famosas:

Ferrari

"Há milhares de jovens que conseguem rodar mais rápido que eu. Mas eu piloto uma Ferrari".

Macaco

"Qualquer macaco pode pilotar um carro da Fórmula 1. Macaco diz, macaco faz" (depois de pilotar um carro da Jaguar e rodar duas vezes em três voltas em 2002).

Dar voltas

Após sua aposentadoria dos circuitos em 1979: "Estou cansado de dar voltas como um tonto".

Carro de assistência médica

Irritado com o rendimento da Jaguar quando era diretor da escuderia em 2002: "Espero que o carro da assistência médica não nos supere na largada".

Salários

"Com os salários atuais dos pilotos, se eu fosse americano provavelmente levaria minha mãe a julgamento por ter me trazido ao mundo muito cedo".

Perfeição

"Não é fácil ser perfeito. Mas seria bom se alguém conseguisse".

Confissão

"O homem é capaz de admitir tudo, exceto que é um motorista ruim".

Físico

"Como o meu trabalho depende unicamente do meu pé direito, minha aparência física importa pouco".

Sobrevivente

Sobre os sentimentos que teve quando recebeu a extrema-unção após seu acidente em agosto de 1976: "Me disse: 'isso não vai acontecer comigo'. Isto me motivou para seguir com a vida".

Morte

Após o transplante de pulmão em 2018: "Fiquei morto brevemente. Mas ressuscitei".