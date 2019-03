UE concede mais tempo para Reino Unido definir Brexit e evitar falta de acordo

São Paulo, 21/03/2019 - O Conselho Europeu divulgou comunicado no qual informa que em resposta ao pedido de adiamento do Brexit feito pela primeira-ministra britânica, Theresa May, decidiu concordar com um adiamento até 22 de maio, caso o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia seja aprovado pelo Parlamento britânico na próxima semana.



Caso o acordo não passe na Câmara dos Comuns, "o Conselho Europeu concorda com uma extensão até 12 de abril de 2019 e espera que o Reino Unido indique um caminho adiante antes desta data para consideração do Conselho Europeu".



O Conselho Europeu ainda destaca no documento que o acordo do Brexit que foi fixado entre as partes em novembro de 2018 não pode ser renegociado e que continua os preparativos para "todos os níveis de consequências" do Brexit continuam sendo feitos.



Pelo Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pontuou que prosseguirá com as preparações para cenário sem acordo do Brexit.