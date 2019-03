Theresa May aceita oferta da UE com dois prazos de adiamento do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, aceitou nesta quinta-feira a oferta de seus 27 sócios europeus com duas opções para adiamento do Brexit - evitando um divórcio abrupto em 29 de março -, informou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"Eu encontrei a primeira-ministra diversas vezes nesta noite para me certificar de que o Reino Unido aceita os cenários de extensão e fico feliz em confirmar que temos um acordo", declarou Tusk.

Caso os deputados britânicos aprovem o acordo de saída na próxima semana, a prorrogação poderá ser estendida até 22 de maio, véspera das eleições europeias, segundo uma declaração dos 27 sócios reunidos em uma cúpula em Bruxelas.

Mas, caso contrário, "o Conselho europeu decide prorrogá-lo até 12 de abril de 2019 e esperar que o Reino Unido indique a via a seguir após esta data", escreveram os dirigentes europeus.

O objetivo do acordo alcançado pelos europeus e por May "é dar o máximo de possibilidades para que o acordo de retirada seja ratificado", comentou uma fonte governamental espanhola. Este acordo permitiria uma saída organizada do Reino Unido.

A primeira-ministra britânica desejava um adiamento até 30 de junho, mas esta data acarretaria um problema jurídico para a UE, devido às eleições europeias, previstas para entre 23 e 26 de maio.

A data de 12 de abril "é a última para os britânicos convocarem eleições", segundo a fonte do governo espanhol.

"Se o Reino Unido não quiser organizar eleições, não teremos meios de fazer outra coisa, isso quer dizer que eles terão escolhido o 'no deal' (sem acordo)", comentou o Eliseu.