É hora de reconhecermos soberania de Israel sobre Colinas de Golan, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que Washington deveria "reconhecer plenamente a soberania israelense sobre as Colinas de Golan, que ficam entre Israel e a Síria. "Depois de 52 anos, é hora de os EUA reconhecerem plenamente a soberania de Israel sobre as Colinas de Golan, que são de importância estratégica e de segurança para o Estado de Israel e para a Estabilidade Regional", escreveu o líder americano.



Os comentários de Trump vêm uma semana antes de uma visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca. O premiê israelense tem pressionado repetidamente para que os EUA reconheçam a soberania israelense sobre as colinas, das quais Israel se apossou da Síria durante a Guerra dos Seis Dias, de 1967, e posteriormente anexou.



Na semana passada, o Departamento de Estado americano divulgou seu relatório anual de direitos humanos, no qual utilizou a expressão "controladas por israelenses" em vez de "ocupadas por israelenses" para descrever as colinas de Golan, Cisjordânia e Gaza, o que contrariou o protocolo anterior. (Com informações da Dow Jones Newswires)