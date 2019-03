FMI considera 'sólidas' perspectivas de crescimento dos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou, nesta quinta-feira (21), que as perspectivas para a economia americana continuam boas, um dia após o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) revisar em baixa suas perspectivas de crescimento.

"Achamos que as perspectivas para a economia americana são sólidas, com uma taxa de desemprego historicamente baixa, altos níveis de confiança das empresas e dos consumidores", declarou Gerry Rice, porta-voz do FMI, durante coletiva de imprensa.

A instituição com sede em Washington publicará em 9 de abril suas novas previsões de crescimento para a economia mundial.

"Teremos mais coisas a dizer sobre a economia americana" nesse momento, acrescentou Rice, informando que o FMI também vai publicar relatórios focados no comércio e nas tarifas.

Os EUA iniciaram uma guerra comercial com a China no ano passado, que levou à imposição mútua de tarifas sobre bilhões de dólares de importações.

O FMI e muitos analistas alertaram sobre as consequências negativas deste conflito para a economia mundial, cuja dinâmica depende muito dos intercâmbios comerciais.

Na quarta, o Fed anunciou uma previsão de crescimento de 2,1% em 2019, dois décimos a menos que nas estimativas de dezembro.

O FMI antecipa crescimento do Produto Interior Bruto (PIB) americano de 2,5% neste ano.