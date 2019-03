Comunicado do Business Wire :BCW

A BCW (Burson Cohn & Wolfe), uma agência de comunicação com liderança mundial, anunciou hoje que Mark Thorne foi nomeado diretor Financeiro Global e diretor de Operações, com vigência imediata. Thorne será um parceiro estratégico da CEO Global da BCW, Donna Imperato, na transformação do modelo financeiro da agência para refletir melhor sua grande variedade de ofertas e serviços. Ele está em Nova York e substitui Pat Przybyski no cargo de diretor Financeiro Global.

"Mark é conhecido por sua forte visão de negócio, profunda experiência operacional e pensamento estratégico de alto nível", disse Imperato. "Conheço Mark há muitos anos e estou muito feliz em tê-lo ao nosso lado. Ele é o líder certo para ajudar a BCW com suas estratégias e para crescermos exponencialmente."

Thorne passou os últimos 20 anos com a Hill+Knowlton Strategies em uma série de funções de liderança, atuando mais recentemente como diretor Financeiro Global e diretor de Operações Global. Antes disso, Thorne foi vice-presidente executivo e diretor Financeiro da WPP na América do Norte e, previamente, vice-presidente sênior e diretor Financeiro da Beatrice International Food Company. Ele começou a carreira na Deloitte & Touche (agora Deloitte).

"Donna liderou uma das mais profundas transformações no setor de comunicações até hoje e entregou um excepcional primeiro ano", disse Thorne. "Estou animado com esta parceria com ela e sua equipe para continuar construindo uma empresa cada vez maior e mais próspera."

