Explosão em fábrica deixa mais de dez mortos no Egito

Pelo menos dez pessoas morreram nesta quinta-feira (21) na explosão acidental de um tanque de gás em uma fábrica de fertilizantes químicos em Ain Sokhna, às margens do mar Vermelho, no leste do Egito - informaram fontes médicas e de segurança.

De acordo com fontes médicas ouvidas pela AFP, pelo menos dez corpos foram levados para o necrotério do Hospital Geral de Suez. A agência de notícias oficial Mena e outros jornais egípcios falam em 15 vítimas, entre mortos e feridos.

Nenhuma fonte oficial confirmou, até o momento, o balanço de vítimas, nem o local exato desse incidente industrial.

Ain Sokhna é uma cidade costeira que abriga atividades industriais e muitos hotéis de turismo.

Segundo um correspondente da AFP em Suez, as famílias dos mortos aguardam do lado de fora do necrotério, para onde várias ambulâncias também se dirigiram.