Polícia britânica investiga atos de vandalismo em mesquitas

Cinco mesquitas de Birmingham (centro da Inglaterra) foram alvos de vandalismo nesta quinta-feira, o que motivou a abertura de uma investigação da polícia britânica, com o apoio da unidade antiterrorista.

A polícia de West Midlands indicou em um comunicado que "as forças de segurança e a unidade antiterrorista trabalham juntas para encontrar os responsáveis" pelo vandalismo em quatro mesquitas em diferentes pontos da zona norte da cidade.

"No momento não conhecemos o motivo dos ataques", afirmou o chefe de polícia, Dave Thompson.

A polícia recebeu a primeira denúncia às 2H30 locais, com a informação de que um homem estava quebrando com um martelo as janelas de uma mesquita do norte de Birmingham.

Uma segunda denúncia citou atos similares em outra mesquita. A polícia reforço o patrulhamento na região e descobriu que outras duas mesquitas haviam sido vandalizadas.

Durante a manhã, as autoridades detectaram danos em uma quinta mesquita.

Após os atentados de Christchurch, Nova Zelândia, a polícia britânica anuncio patrulhas para "tranquilizar" os fiéis perto das mesquitas em todo o país.

Os atentados de Christchurch, cometidos por um supremacista branco australiano no dia 15 de março contra duas mesquitas da cidade, deixaram 50 mortos.