Piloto de Boeing apelou a manual antes de queda

Enquanto o Boeing 737 Max 8 da Lion Air caía no Mar de Java, Indonésia, em outubro, o piloto buscava desesperadamente em um manual uma possível solução para estabilizar o avião.



A revelação foi feita pela gravação de áudio, que estava na caixa preta, disse ao NYT o diretor da agência que apura o caso. O acidente deixou 189 mortos. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.