Redutos do Estado Islâmico na Síria 'desaparecerão esta noite', assegura Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o último bastião do Estado Islâmico (EI) na Síria terá "desaparecido" no final do dia.

Trump mostrou mapas que ilustram a significativa redução do território ocupado pelo grupo jihadista no período que vai de sua eleição até agora.

Em um mapa exibido por Trump a jornalistas em Washington, e novamente em um encontro com trabalhadores em Lima, Ohio, o território do EI marcado em vermelho se estende sobre grandes áreas. Um segundo mapa, disse, mostra que a organização jihadista está prestes a ser eliminada.

"Não há vermelho. Na verdade, há um lugar pequeno que desaparecerá esta noite", assegurou.

Os combates continuaram em Baghuz, Síria, nesta quarta-feira, mas os jihadistas ocupam uma pequena porção de terra, onde estão sob fogo pesado de uma coalizão liderada por Estados Unidos, curdos e sírios, entre outros.