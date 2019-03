Trump diz que tarifas sobre China devem continuar por 'período substancial'

O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira que as tarifas sobre importações chinesas podem ser mantidas por um "período substancial", diminuindo as esperanças de que um novo acordo comercial as elimine em breve.

Os principais negociadores comerciais americanos devem viajar a Pequim na próxima semana para uma nova rodada de negociações. Autoridades dos EUA disseram neste mês que estavam nos estágios finais das negociações para resolver a guerra comercial de oito meses com a China, mas nenhum país previu um resultado positivo.

Washington e Pequim estão lutando pela forma final de um acordo que ambos os lados disseram que gostariam de alcançar, com autoridades americanas exigindo mudanças profundas na política industrial chinesa.

"Estamos falando sobre deixá-las por um período substancial de tempo", disse Trump a repórteres na Casa Branca. "Temos que garantir que, se fizermos o acordo com a China, a China cumpra o acordo".

Trump também disse que as negociações comerciais estão "indo bem".

Mas as autoridades americanas têm insistido que qualquer acordo deve ter força - incluindo a possibilidade de impor tarifas unilateralmente, caso a China comece a se desviar de quaisquer compromissos para acabar com práticas comerciais injustas.