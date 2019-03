Comunicado do Business Wire :HKTDC Hong Kong Houseware Fair

A 34a edição da principal feira de utilidades domésticas da Ásia da HKTDC, Hong Kong Houseware Fair, será realizada no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong de 20 a 23 de abril de 2019. Cerca de 2.200 expositores internacionais irão exibir uma ampla variedade de itens domésticos de alta qualidade para compradores do mundo todo. Em 2018, mais de 29.500 compradores de 112 países e regiões visitaram a feira. .

WGSN vai apresentar as últimas tendências em utilidades domésticas

O HKTDC (Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong) fez parceria com a WGSN, uma agência de previsão de tendências muito conhecida, para organizar as áreas de exibição do conceito de tendências, revelando as tendências da primavera/verão 2020 com uma variedade de produtos de utilidades domésticas e design de interiores em exibição.

Escolha temática "L.I.F.E." para apresentar produtos de qualidade

A fim de criar um ambiente fácil de navegar e fornecer uma experiência de fornecimento superior, a Feira de utilidades domésticas continuará a apresentar produtos sob quatro temas principais que representam uma harmonia da vida, "L.I.F.E", nomeadamente "Lifestyle" (Estilo de vida), "Interior" (Interior), "Feast" (Festa) e "Enrich" (Enriquecer).

Lifestyle

As zonas do "Lifestyle" incluem"Hall of Elegance" (Salão de elegância), "World of Fine Dining" (Mundo da gastronomia refinada), "World of Fine Decor" (Mundo de decoração refinada) e "Green Living" (Vida ecológica).

Interior

"Interior" inclui a zona inicial "Candles and Scents" (Velas e aromas) e outras zonas incluindo "Interior Decor" (Decoração interior), "Festive Decor" (Decoração festiva), "Best of ASEAN" (Melhor da região Associação das Nações do Sudeste Asiático), e "Group Pavilions" (Pavilhões de grupos). Aqui podem ser encontradas decorações requintadas que são indispensáveis para o design visionário de interiores.

Feast

"Feast" apresenta as zonas "Tableware" (Artigos de mesa), "Wine Tools & Accessories" (Ferramentas e acessórios para vinhos), "Kitchenware & Gadgets" (Utensílios e aparelhos para cozinha) e "Home Appliances"(Eletrodomésticos). Uma ampla seleção de utensílios de cozinha e mesa será apresentada.

Enrich

"Enrich"" é onde você encontrará o "World of Pet Supplies" (Mundo de produtos para animais de estimação), "Homepedia", "Baby Products" (Produtos para bebês), "Bath, Beauty & Healthcare" (Banho, beleza e saúde), "Home Cleaning & Laundry" (Limpeza de casa e lavanderia), "Storage Solutions" (Soluções de armazenamento), "Outdoor & Gardening" (Ambientes externos e jardinagem), "Furniture" (Móveis), "Trade Services" (Serviços comerciais) e "Startup".

Feira simultânea de têxteis domésticos para criar oportunidades adicionais

Durante a feira serão organizados uma variedade de seminários, eventos de redes, demonstrações de produtos e sessões de lançamento para facilitar parcerias e redes de negócios. Realizada simultaneamente no mesmo local, a Feira Internacional de Têxteis e Mobiliário de Hong Kong da HKTDC levará os compradores para o próspero mundo dos têxteis elegantes.

Site da feira:

Feira de utilidades domésticas de Hong Kong: hkhousewarefair.hktdc.com

Exposição Internacional de Têxteis e Mobiliário doméstico de Hong Kong: hkhometextilesfair.hktdc.com

