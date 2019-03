No Twitter, Eduardo Bolsonaro nega ter ofuscado chanceler na Casa Branca

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acompanha seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), em viagem aos Estados Unidos, disse em sua conta no Twitter que não está "numa competição" com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.



"Todos os meus passos na área internacional são dados sob orientação do ministro Ernesto Araújo", tuitou Eduardo. "Temos uma excelentíssima relação", completou. O deputado tuitou em resposta a uma nota publicada pelo site BR18 intitulada "Eduardo Bolsonaro ofusca chanceler brasileiro". Segundo Eduardo, "o clima geral na comitiva é de missão cumprida".



Eduardo esteve ao lado do pai enquanto ele conversava com o presidente americano Donald Trump no Salão Oval. Na entrevista dada por ambos os presidentes no jardim da Casa Branca, o deputado foi publicamente elogiado por Trump. O presidente americano pediu que Eduardo ficasse em pé diante dos jornalistas e disse que o parlamentar, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, tem sido "fantástico".