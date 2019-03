A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira em favor do governo do presidente Donald Trump no caso sobre a detenção de imigrantes com antecedentes criminais.

O mais alto tribunal confirmou o argumento do governo de que as autoridades podem deter a qualquer momento e por tempo indeterminado as pessoas com esse perfil por cinco votos a favor e quatro contra, segundo um documento publicado pelo tribunal.