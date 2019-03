Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU), líder na movimentação e câmbio de dinheiro entre fronteiras, se juntou à Thunes, uma rede transnacional de pagamentos para mercados emergentes, para permitir que os clientes da Western Union possam enviar fundos diretamente para carteiras móveis em todo o mundo.

Os remetentes agora podem usar a rede digital em crescimento da Western Union ou uma unidade de agente para enviar fundos diretamente para a carteira móvel de um destinatário.

"Estamos ampliando e aprimorando continuamente o nosso portfólio de pagamentos de contas, oferecendo aos clientes diversas opções de pagamentos, inclusive contas bancárias, cartões ou carteiras móveis", disse Sobia Rahman, diretor global da rede de pagamentos de contas da Western Union. "A nossa meta é fazer com que os serviços de transferência de dinheiro digital sejam mais acessíveis, com uma ênfase específica em habilitar transações móveis."

A colaboração permitirá maior acesso financeiro aos consumidores - especialmente àqueles que não têm acesso a serviços financeiros tradicionais - ao conectá-los com soluções de pagamento alternativas, como carteiras móveis, o que, em última análise, ajudará a impulsionar uma melhor inclusão financeira em uma escala global.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Western Union para oferecer alcance global aos seus clientes", disse Steve Vickers, diretor executivo da Thunes. "A nossa plataforma de pagamentos interconecta diretamente os provedores de serviços de pagamento globalmente, e habilita a interoperabilidade entre sistemas de pagamento diferentes. Ao utilizar as nossas amplas redes, os clientes da Western Union agora terão mais flexibilidade ao enviar fundos internacionalmente."

Sobre a Western Union

A empresa Western Union (NYSE: WU) é líder global em movimentação e câmbio de dinheiro entre fronteiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico e possibilita a consumidores e empresas enviar e receber dinheiro e fazer pagamentos com rapidez, facilidade e confiabilidade. Em 31 de dezembro de 2018, a nossa rede contava com mais de 550 mil unidades de agente de varejo oferecendo serviços das marcas Western Union, Vigo e Orlandi Valuta em mais de duzentos países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de crescimento mais rápido em 2018, está disponível em mais de 60 países, bem como territórios adicionais, para movimentar dinheiro em todo o mundo. Em 2018, movimentamos mais de US$ 300 bilhões principalmente em quase 130 moedas e processamos 34 transações por segundo em todos os nossos serviços. Com alcance global, a Western Union movimenta dinheiro para melhor conectar famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Sobre a Thunes

A Thunes (anteriormente TransferTo) oferece uma rede internacional que oferece soluções de pagamento mais inteligentes para economias emergentes.

Nós ajudamos a fazer com que os serviços financeiros sejam acessíveis para todas as pessoas, ao interconectar sistemas de pagamento diferentes que permitem que pessoas sem contas bancárias tenham acesso à economia global. A nossa rede permite que operadores de carteiras móveis, sociedades, comerciantes, operadores de transferências de dinheiro e bancos facilitem a movimentação em tempo real de fundos de e para países emergentes.

Com as nossas três soluções de pagamento essenciais - processamento de remessas P2P, pagamentos corporativos em massa e serviços digitais de pagamento - a nossa rede global abrange mais de 80 países com mais de 9000 parceiros de pagamento.

A nossa equipe está sediada em Singapura, com escritórios regionais em Londres (Reino Unido) e Miami (EUA).

Para obter mais informações, acesse www.thunes.com.

A TransferTo Mobile Financial Services Ltd. (Thunes) está autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority) no Reino Unido, ao abrigo dos Regulamentos de Serviços de Pagamento (Payment Services Regulations) de 2017 (Ref. 720167) para remessas de dinheiro e realização de transações de dinheiro como Provedora intermediária de serviços de pagamento. A TransferTo Mobile Financial Services Ltd. também está registrada e é regulada pela Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC, HM Revenue and Customs) no Reino Unido como Prestadora de serviços de transferência de dinheiro (Ref. 12807977), com relação aos Regulamentos sobre lavagem de dinheiro (Money Laundering Regulations).

Contato para a mídia da Western Union Cristina Hoole Celular: +44-(0)7766 070978 Cristina.Hoole@wu.com Contato para a mídia da Thunes: Ola Polczynski Diretora de marketing e RP press@thunes.com

