Parte do centro-oeste dos EUA sofre com inundações históricas

O centro-oeste dos Estados Unidos enfrenta inundações históricas que custaram a vida de pelo menos duas pessoas, causaram o deslocamento de uma parte da população e danificaram centenas de residências e negócios.

As enchentes afetaram o Nebraska, partes de Iowa e Wisconsin. Todos esses estados estão em estado de emergência depois de uma grande tempestade na semana passada de chuva e neve, cujo derretimento causou um aumento nos níveis de bacias hidrográficas na área.

Os estados vizinhos também poderão ser afetados na semana à medida que água for escoando, disseram autoridades.

"Espera-se que a situação continue em partes das bacias dos rios Missouri e Mississippi devido à rapidez com que a neve derreteu nos últimos dias", informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

"Avisos de inundação continuam em vigor, principalmente no leste do Nebraska e em parte de Iowa".

No Nebraska, foram registradas inundações em 17 localidades que poderiam durar uma semana, segundo as autoridades.

A água deve atingir seu ponto mais alto, de 14 metros, no rio Missouri, quebrando o recorde de 2011 em mais de 30 centímetros.

"As comparações com 2011 são inevitáveis", disse o Serviço Meteorológico Nacional de Iowa, acrescentando que "nestas inundações houveram muitos mais resgates e danos mais dispersos no leste do Nebraska e oeste de Iowa".

Moradores locais disseram que não havia diques para conter as inundações que danificaram casas e estabelecimentos comerciais em muitas comunidades.

Equipes de resgate da Guarda Nacional resgataram centenas de pessoas, segundo as autoridades. A Cruz Vermelha dos Estados Unidos estabeleceu duas dúzias de abrigos no estado.

Cinquenta e quatro cidades do Nebraska declararam estado de emergência, incluindo quatro reservas indígenas.

Três dúzias de cidades em Iowa também estavam em estado de emergência.

Em Wisconsin, as estradas foram fechadas e mais de 200 pessoas tiveram que ser evacuadas.

Duas pessoas morreram na semana passada durante o momento mais intenso da tempestade. Um fazendeiro de Nebraska morreu na quinta-feira tentando resgatar um motocilista, de acordo com o Omaha World-Herald.

Aleido Rojas Galan, de 55 anos, morreu sexta-feira em Iowa quando seu veículo foi arrastado pela corrente de água, informou a estação de TV KETV.