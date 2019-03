Polícia considera possibilidade de terrorismo em ataque na Holanda com 3 mortos

Três pessoas morreram e nove ficaram feridas em um ataque a tiros nesta segunda-feira, 18, em um bonde elétrico na zona oeste da cidade de Utrecht, no centro da Holanda. Três vítimas estão em estado grave, segundo informações do prefeito Jan van Zanen. A polícia local considera a possibilidade de "motivações terroristas" e está em busca de um homem de 37 anos chamado Gökmen Tanis, nascido na Turquia, como principal suspeito.



Segundo testemunhas, um homem sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória e contínua. A polícia local indicou que ele fugiu após a ação, que aconteceu por volta das 10h45 (6h45 em Brasília), e está desaparecido.



O porta-voz da polícia de Utrecht, Joost Lanshage, afirmou que, até o momento, ninguém foi preso. Uma unidade antiterrorismo foi enviada à região.



As autoridades locais recomendaram que as escolas de Utrecht mantenham as portas fechadas, e elevaram o nível de ameaça terrorista ao mais alto para a região. A polícia holandesa está em "alerta máximo" para aeroportos e "prédios importantes" do país, e afirmou que ao menos uma pessoa pode ter fugido em um carro.



A segurança também foi reforçada nas mesquitas da cidade. Na sexta-feira 15, um australiano de 28 anos matou 50 pessoas em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, e transmitiu as ações ao vivo no Facebook. Antes dos atentados, ele escreveu um manifesto citando vários autores de ataques racistas ou de extrema direita.



Atirador em fuga



A polícia holandesa compartilhou em sua conta no Twitter uma imagem do principal suspeito dentro de um bonde vestindo um casaco azul.



O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que está "profundamente preocupado" com o incidente, e cancelou uma reunião que teria com partidos da coalizão.



O coordenador de contraterrorismo do país, Pieter-Jaap Aalbersberg, ressaltou que uma equipe de crise se reuniu para discutir a situação. "O culpado ainda está foragido. Uma motivação terrorista não está descartada", disse ele. "O ataque aconteceu em vários lugares. Há uma importante operação policial em curso para deter o agressor."



A polícia da Alemanha informou que aumentou a vigilância na fronteira com a Holanda e está à procura do atirador envolvido no ataque. De acordo com Heinrich Onstein, porta-voz da polícia federal no Estado fronteiriço de Renânia do Norte-Vestfália, mais policiais foram convocados para observar não apenas grandes rodovias, como também passagens menores, como rotas ferroviárias.



Inicialmente, as autoridades alemãs foram alertadas a procurar um Renault Clio, mas depois souberam que o veículo foi abandonado em Utrecht, cidade com 330 mil habitantes localizada a cerca de 40 km de Amsterdã. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS