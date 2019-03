Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), fornecedora líder mundial de serviços em nuvem para vídeo, anunciou hoje a nomeação de Billy O'Riordan como vice-presidente sênior de Vendas Internacionais. Com sede em Londres, O'Riordan dirigirá as organizações de vendas na Austrália, no sudeste da Ásia e na EMEA, reportando-se ao diretor de Receitas.

"O Billy é um veterano na área de vendas, com um histórico comprovado de impulso ao crescimento e modernização das operações de vendas no mundo todo. Com sua experiência e liderança, temos certeza de que ele irá gerar valor imediato dentro da organização", disse Rick Hanson, diretor de Receitas da Brightcove. "O histórico bem-sucedido de liderança de vendas do Billy vai proporcionar à equipe de Vendas Internacionais da Brightcove a clareza, a coerência e o alinhamento necessários para alcançar um crescimento mais rápido e consistente a nível mundial."

"A Brightcove é a líder inequívoca em vídeo on-line e não há nenhuma empresa melhor posicionada para ajudar os clientes a perceber a eficácia do vídeo", disse O'Riordan. "Estou muito feliz por me unir à equipe de Vendas Internacionais da Brightcove e abraçar o desafio de expandir nossa presença global, ajudando a empresa a alcançar um crescimento extraordinário. Estou ansioso para trabalhar com nossos clientes em todo o mundo e oferecer experiências de vídeo verdadeiramente exclusivas para ajudar no sucesso de seus negócios."

Sobre Billy O'Riordan O'Riordan chega à Brightcove proveniente da CA Technologies, onde foi gerente geral de Serviços Globais, executando uma operação de US$ 300 milhões com equipes sediadas em 80 países. Nessa função, ele liderou as atividades de transformação dos serviços da empresa, desenvolveu um novo modelo de mercado, incluindo a criação de uma equipe especializada de vendas e modernizou a operação para focar 100% no SaaS (sigla em inglês para "Software como serviço").

Antes da CA Technologies, O'Riordan foi vice-presidente sênior de Serviços Globais da AppDynamics, fornecedora de software de gerenciamento de desempenho de aplicativos líder de mercado. Ele fez parte da equipe de gerenciamento que vendeu a startup à Cisco Systems por US$ 3,7 bilhões em 2017. Billy ocupou vários cargos regionais e globais de liderança de vendas em grandes empresas de TI, incluindo BMC Software, Sun MicroSystems e IBM. Ele traz uma experiência internacional significativa para a empresa, tendo vivido e trabalhado nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Hong Kong, além de compreender como impulsionar o crescimento e a transição de negócios entre equipes físicas distribuídas e clientes.

Sobre a Brightcove Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) é a principal fornecedora global de poderosas soluções em nuvem para gerenciar, disponibilizar e monetizar experiências de vídeo em todas as telas. Pioneira no mundo do vídeo on-line desde a fundação da empresa em 2004, a Brightcove oferece tecnologias premiadas, serviços incomparáveis, amplo ecossistema de parceiros e escala global comprovada que ajudaram milhares de empresas em mais de 70 países a obter melhores resultados comerciais com vídeo. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

