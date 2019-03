Companhia tecnofinanceira FIS compra Worldpay por US$ 43 bi

A empresa americana de serviços de tecnologia financeira Fidelity National Information Services (FIS), especializada em serviços bancários e de pagamento, comprará o grupo tecnofinanceiro britânico Worldpay por 43 bilhões de dólares - anunciaram ambas as companhias nesta segunda-feira (18).

Após a transação, os acionistas da FIS terão 53% do novo conjunto, e os da Worldpay, 47%. O diretor da companhia americana, Gary Norcross, assumirá a direção da nova entidade, de acordo com um comunicado.

Cada acionista da Worldpay receberá 0,9287 ação da FIS, assim como 11 dólares por ação.

Esta combinação "valoriza a Worldpay em US$ 43 bilhões, retomando a dívida", acrescentou a nota.

Após a fusão, que deve ficar formalizada no segundo semestre de 2019, a companhia continuará a se chamar FIS, e sua sede ficará em Jacksonville, na Flórida. Sete dos 12 membros do conselho administrativo sairão da FIS, e os outros cinco, da Worldpay.

"O tamanho é importante neste setor que evolui rapidamente", disse Gary Norcross.

A fusão permitirá formar "um conjunto maior, com uma presença mundial e a gama mais importante de soluções financeiras".

Especializada no comércio on-line, a Worldpay fez mais de 40 bilhões de transações anuais, em mais de 120 moedas. É capaz de propor mais de 300 tipos de pagamentos distintos.

Em 2018, as duas empresas tiveram um faturamento acumulado de US$ 12,3 bilhões. Com a fusão, o crescimento da FIS deve se acelerar e passar de 6% para 9% em 2021.